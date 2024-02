Les vendredis à la mod

Le DLC pour Elden Ring pointe enfin le bout de son nez mais pour les accros qui en veulent plus là maintenant tout de suite vous pouvez vous rabattre sur les mods. Malgré l'absence de SDK digne de ce nom, la communauté est super active et pond des petites merveilles comme The Convergence , un gigantesque mod qui ajoute tout plein de belles choses : un nouveau système de progression dédié à chaque classe, 27 nouvelles classes, des nouveaux boss, des nouvelles armes et armures, des donjons repensés, la possibilité de se téléporter...Même si votre carte graphique embarque plusieurs gigaoctets de mémoire vidéo, pendant très longtemps le CPU ne pouvait accéder à cette mémoire que par tranches de 256 Mo. Mais ces dernière années, le Resizable BAR a fait son apparition. Il permet au CPU de pouvoir accéder à l'intégralité de la mémoire vidéo. Chez AMD, on l'appelle le Smart Access Memory. Le problème est qu'il faut une carte mère et un CPU relativement récent. Ou peut-être pas. Des fous furieux ont créé ReBarUEFI qui permet d'activer le ReBAR en patchant l'UEFI de bécanes plus anciennes. Le gain de perf serait impressionnant : on parle de 12% en plus pour un i5 3470 épaulé par une AMD RX 580 8GB. Attention quand même on vous mettez les pieds : on parle de patcher le firmware de votre bécane. Ce n'est pas une soirée crêpes.Le Game Boy Advance a une fonctionnalité étrange probablement utilisée par Nintendo pour du debugging : quand un jeu plante, la console émet une mélodie étrange qui correspond en fait à l'intégralité de son espace mémoire, RAM et ROM. En enregistrant ce son, il est possible de convertir le tout en données et donc de s'en servir pour reproduire la ROM de la cartouche. Avec beaucoup de patience, du temps et du savoir-faire, TheZZAZZGlitch a réussi à copier la ROM de Pokémon Emeraude en "l'écoutant".​ On recommande la vidéo expliquant le tout On se moque souvent des services en ligne de Nintendo vu à quel point ils sont primitifs par rapport à la concurrence. Pourtant le constructeur a été un des précurseurs de la distribution en ligne au Japon d'abord avec le Famicom Disk System puis avec le Satellaview. Ce dernier permettait de télécharger des jeux pour sa SNES via un accessoire qu'on connectait à son récepteur de télévision par satellite. Il fallait regarder une chaine spéciale à certaines heures pour pouvoir prendre les jeux en question qui était parfois des extensions pour des jeux existants, des DLCs avant l'heure ! F-Zero a ainsi eu des circuits inédits de cette manière qu'on pensait perdus à jamais.Mais c'est sans compter le génie des moddeurs actuels. En 2018, des enregistrements de la chaine Satellaview sont tombés sur YouTube. En les analysant, un moddeur a réussi à recréer les circuits et à les intégrer dans la ROM de F-Zero via un hack . Là encore, on vous recommande la vidéo qui raconte le tout