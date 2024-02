Le DLC d'Elden Ring se présente

Il semblerait que le mois de février soit un mois important pour Elden Ring . En effet, le 25 février 2022 sortait Elden Ring, nouveau jeu de FromSoftware que l'on connait toutes et tous pour ses jeux à la difficulté savament dosée, mais surtout pour ses ambiances et ses levels design à tomber par terre. Un an plus tard, le 28 février 2023, FromSoftware avait annoncé via Twitter qu'une extension à Elden Ring était en développement.Et c'est évidemment aujourd'hui, le 21 février 2024, que le studio d'Hidetaka Miyazaki va présenter le contenu du DLC, que l'on connait sous le nom de Shadow of the Erdtree, probablement sa date de sortie et évidemment les supports attendus (on se doute que ce sera le trop PS5, Xbox Series et PC). Rendez-vous à 15h30 aujourd'hui pour savoir plus !