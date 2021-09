Les vendredis à la mod

VRChat une plateforme sociale à la Roblox qui permet de créer ses propres aventures avec un langage de script qui permet de faire des choses assez poussées. Mais pour _pi_, ce n'était pas assez suffisant. Par contre il a noté qu'il pouvait aussi injecter des pixel shaders, des programmes qui modifient l'apparence du rendu après la rasterisation.Le langage pour écrire ces shaders est le HLSL ce qui est assez proche du C. Utilisant ses connaissances, _pi_ a écrit un émulateur pour processeur RISC-V épaulé par 64 Mo de RAM. Dans un pixel shader. Ca oblige à plein de bizzareries comme utiliser des textures comme des zones mémoires ou ne pas pouvoir faire un printf de base pour afficher du texte afin de débugguer ce qui se passe.Mais _pi_ est très doué et son émulateur fonctionne. Il va donc pouvoir utiliser pour son but réel : faire tourner Linux dans VRChat. Et histoire d'y aller les couilles sur la table, il a présenté le tout en direct dans VRChat. Vous pouvez lire l'histoire complète ici et télécharger le code de l'émulateur ici . LINUX DANS UN PIXEL SHADER !Changeons radicalement de sujet avec trois mods et trois destins différents.The Forgotten City a commencé comme une TC pour Skyrim : il se passe en plus pendant la Rome Antique et propose une aventure qui dure 6 à 8 heures et est très bien écrit. Il utilise une mécanique très en vogue en 2021 mais bourgeonnante à sa sortie en 2015 : la boucle temporelle. Suite au succès du mod, les créateurs (devenu le studio Modern Storyteller) ont décidé de le recréer en tant que jeu à part avec l'Unreal Engine 4. Le résultat est sorti sur PC, PlayStation, Xbox et Switch il y a un mois et tout le monde en dit beaucoup de bien . C'est Dear Villagers qui publie. Cyberpunk 2077 n'a pas de modkit officiel mais ça n'empêche pas les moddeurs de modifier le jeu dans tous les sens. Pour les aider, il y a le WolvenKit , une collection d'outils pour modifier à peu près tous les fichiers d'un jeu utilisant le REDEngine. Ses créateurs viennent de passer l'autre côté de la barrière : CD Projekt RED vient embaucher 4 de ses développeurs clés. Bien évidemment ils bosseront sur le support officiel des mods pour Cyberpunk 2077 afin que les moddeurs puissent finir le jeu.La Team SCU bossait depuis 15 ans sur Prime 2D, une adaptation 2D et gratuite de Metroid Prime, le classique de la Gamecube. En avril, une démo de Prime 2D est sorti et elle tenait toutes ses promesses. Jugez plutôt . Il y a un petit côté Abuse qu'on aime beaucoup. Mais SCU ignorait que Nintendo bossait sur un nouveau Metroid. Fidèle à son habitude, les avocats du constructeur ont démandé poliment mais fermement à Team SCU de fermer boutique et cette dernière s'est exécutée. La démo et la BO de Prime 2D ont disparu et les vidéos de gameplay vont bientôt suivre. Team SCU est en discussion avec Nintendo pour voir quels sont leurs options donc on espère incarner un jour Seamus dans Retroid Crime.