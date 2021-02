Les vendredis à la mod

Gunship Mark II a passé ces douze dernières années sur un mod massif pour Alerte Rouge 3. Le but ? Recréer Command & Conquer Generals ! Le mod en question vient de passer en beta 0.1 et s'appelle Command & Conquer: Generals Evolution . Pour l'instant seul le multi est disponible mais toutes les unités de Generals ont été portées ainsi que les généraux et leurs pouvoir spéciaux. On peut même se faire des escarmouches contre l'IA. Le mod ajoute aussi des nouvelles unités principalement à base de laser. A terme, Gunship pense ajouter un genre de campagne solo et des missions co-op. On continuera donc de suivre le mod de près. Le Moguri Mod de notre Ze_Pilot national propose un upscale des graphismes d'FF IX à base de machine learning. Depuis, d'autres ont suivi sa voie et le Satsuki Yatoshi Mod s'attaque aux graphismes de Final Fantasy VII. Tout a été retouché : menus, arrières-plans, cinématiques... Voilà qui devrait permettre de patienter en attendant la seconde partie du remake.Enderal est une excellente TC pour Skyrim dont on vous a déjà parlée . Mais des moddeurs se sont dits que c'était dommage que le mod soit cantonné à la version de base de Skyrim. Du coup ils ont développé Enderal SE , une version de Enderal pour Skyrim Special Edition. Oui, c'est un mod de mod. Et ce n'est pas le seul.Brutal Doom, ce n'est pas juste des hectolitres de sang et une violence sans nom. C'est aussi une excellente campagne solo de 35 niveaux. Elle s'appelle Hell On Earth et a été renommée Extermination Day. Un des fans de Brutal Doom a trouvé que certaines parties de la campagne laissaient à désirer donc il s'est mis à bosser sur des améliorations au niveau de l'histoire (???) et des textures. Le résultat s'appelle Extermination Day: Custom Edition Pendant ce temps, le créateur de Brutal Doom, Sergeant Mark IV, travaille sur un mod pour Doom dans lequelle on s'occupe de fleurs en écoutant de la musique folk. Je plaisante. Son nouveau mod s'appelle VietDoom et transporte le joueur en peine guerre du Vietnam. N'espérez pas une réflexion profonde sur l'impact de la guerre et les atrocités commises: il est surtout question du buter du pijama noir par paquets de douze. Cette TC comporte pour l'instant 9 niveaux.