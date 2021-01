Enderal Engine

Enderal est une total conversion pour Skyrim et par total conversion comprenez "jeu complet qui ne réutilise de Skyrim que le moteur et quelques textures". Ses développeurs ont même développé un addon appelé Forgotten Stories et le tout se télécharge sur Steam gratuitement . L'équipe qui développe Enderal s'appelle SureAI et c'est leur deuxième TC après Nehrim pour Oblivion.Et c'est peut-être leur dernière TC car le prochain projet de SureAI sera un jeu commercial qu'ils espèrent annoncer cette année. On a appris le tout dans les notes du patch final 1.6.4 pour Enderal et on est très curieux de voir ce qu'ils vont faire vu que ces gens ont beaucoup de talent.