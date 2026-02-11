ACTU
Les sorties Steam du moment
par CBL, email @CBL_Factor
Ca fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit récap des sorties Steam mais cette semaine c'est la folie donc il est le temps de faire le point. On commence avec Relooted qui vient de sortir à moins de 15 balles. A mi-chemin entre la plateforme 2D, l'infiltration et le puzzle, le jeu propose d'incarner une équipe de braqueurs africains qui vont piller les musées européens afin de récupérer les artefacts de leurs ancètres. Les artefacts en question sont réels donc en bonus on a un petit cours d'histoire. C'est développé par les Sud-Africains de Nyamakop et ça tourne plutôt bien sur Steam Deck.
Mewgenics est le nouveau bébé de l'esprit tordu de Edmund McMillen (The Binding of Isaac, Super Meat Boy, The End Is High) aidé une fois de plus par Tyler Glaiel. Il s'agit d'un TRPG à la sauce rogue-like dans lequel on crée une armée de chats. On peut les améliorer et les faire se reproduire en ciblant des traits spécifiques pour les maximiser. Le développement du jeu a duré près de 10 ans et le résultat est une campagne solo de plus de 200 heures (Edmund parle de 500 pour faire le 100%) comporant 900 objets, 200 ennemis, 10 classes de personnages et une compatibilité Steam Deck, le tout pour moins de 30 balles.
Crisol: Theater of Idols est le premier jeu des espagnols de Vermila Studios et une production Blumhouse Games qui se fait progressivement un nom dans le milieu des jeux d'horreur. Il s'agit d'une survival horror dans lequel on utilise son propre sang en guise de munitions tout en faisant gaffe à ne pas crever. Ca a l'air super glauque et super bizarre. Apparemment c'est à mi-chemin entre BioShock et Resident Evil et ça coute moins de 20 euros.
Il y a eu tout plein de clones de Hotline Miami (dont certains limite au pixel près) mais Jackal se démarque du lot par une esthétique unique. Il est question de jouer un "John Wick sous cocaine" qui tabasse des mafieux à la chaîne dans le Las Vegas des années 70. Ca a l'air aussi nerveux que violent et ça devrait tourner au poil sur Steam Deck. C'est vendu moins de 15 euros. C'est le nouveau jeu de Transhuman Design, le studio de Michal Marcinkowski qui s'était fait un nom au début des années 2000 avec l'excellent Soldat.
Terminons avec le jeu bizarre du moment qui vient de sortir d'early acces : Omelet You Cook. Il s'agit d'une rogue-like dans lequel on doit cuisiner des omelettes sur un tapis roulant avec des ingrédients de plus en plus bizarres pour des clients difficiles. Ca semble bien débile et ça coute moins de 10 euros. C'est développé par deux personnes et ça tourne sans problème sur Steam Deck.
