ACTU
Les sockets increvables d'AMD
par CBL, email @CBL_Factor
Le socket AM4 d'AMD est en quelque sorte l'emblème de la renaissance du constructeur et il fête ses 10 ans cette année. Pour célébrer l'occasion, AMD va ressortir le Ryzen 7 5800X3D le 25 juin à $349. C'est de loin le meilleur processeur pour le jeu pour le socket AM4. Combiné au fait que les prix de la DDR4 n'ont pas atteint le niveau de débilité de la DDR5, ça devrait permettre de monter une bonne bécane pour pas trop cher.
AMD a aussi promis de soutenir le socket AM5 jusqu'en 2029 et a annoncé le Ryzen 7 7700X3D. Il comportera 8 coeurs Zen 4, 104 Mo de mémoire cache et pourra taper les 4,5 GHz en crête. Il sera disponible le 16 juillet à $329. Côté cartes graphiques, la Radeon RX 9070 GRE était uniquement disponible en Chine mais à partir du 2 juin, elle sera dispo dans le reste du monde à $549. Il s'agit d'une version au rabais de la RX 9070 qui comporte 48 unités de calcul au lieu de 56 et 12 Go de GDDR6 au lieu de 16.
AMD a aussi promis de soutenir le socket AM5 jusqu'en 2029 et a annoncé le Ryzen 7 7700X3D. Il comportera 8 coeurs Zen 4, 104 Mo de mémoire cache et pourra taper les 4,5 GHz en crête. Il sera disponible le 16 juillet à $329. Côté cartes graphiques, la Radeon RX 9070 GRE était uniquement disponible en Chine mais à partir du 2 juin, elle sera dispo dans le reste du monde à $549. Il s'agit d'une version au rabais de la RX 9070 qui comporte 48 unités de calcul au lieu de 56 et 12 Go de GDDR6 au lieu de 16.