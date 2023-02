Les Ryzen 7000X3D ont leur date et leur prix

Dévoilées au CES début janvier , les versions dopées au 3D V-cache des Ryzen 7000 ont désormais un prix et une date de sortie, tout juste annoncés par AMD . Pour les Ryzen 9 7950X3D (16c/32t) et 7900X3D (12c/24t), ça sera pour le 28 février au prix de 699 et 599$ ; quant au "petit" Ryzen 7 7800X3D (8c/16t), il faudra patienter jusqu'au 6 avril et être prêt à débourser 449$. L'augmentation des prix reste relativement contenue par rapport aux modèles 2D, puisque ceux-ci étaient annoncés à la sortie aux tarifs respectifs de 699$, 549$ et 399$ (ce dernier pour le 7700X).Pour ce qui est des prix en euros, pas d'info pour le moment, mais les 7950X, 7900X et 7700X se trouvent actuellement à 658€, 493€ et 383€ directement sur la boutique AMD, sachant qu'ils ont pas mal baissé depuis leur sortie en septembre dernier, donc débrouillez-vous avec ça pour faire vos propres estimations (ou attendez les tarifs européens officiels). Il ne reste plus qu'à espérer que le gain de perfs, notamment en jeux, apportés par cette nouvelle série de processeurs sera aussi spectaculaire que le 5800X3D.