CES : des annonces CPU chez Intel et AMD

Contrairement au marché des GPU (où Nvidia fait n'importe quoi en sachant que de toute façon ses cartes se vendront sans problème quel que soit leur prix, où AMD essaye de se faire une place mais reste à peu près ignoré de tous sauf quand ses cartes sont tellement mal conçues qu'elles surchauffent , et où Intel se demande ce qu'il fout là après être entré parce qu'il avait vu de la lumière), le marché des CPU est redevenu intéressant depuis quelques années : AMD a fait trembler Intel avec ses Ryzen, obligeant celui-ci à se sortir enfin les doigts et à arrêter de repackager tous les ans ses Skylake, ce qu'il a fait l'année dernière avec les Core 12th gen. Il y a quelques mois, on a eu droit aux sorties des Ryzen 7000 et des Core 13th gen, des puces très performantes d'un côté comme de l'autre qui se rendent coup pour coup, aussi bien dans les jeux que dans des tâches plus productives.Au CES qui se tient en ce moment, ni Intel ni AMD ne sont venus les mains dans les poches. Le premier a ainsi annoncé les Core i3 13100, Core i5 13400 et 13600, Core i7 13700 et Core i9 13900, tous avec des variantes "F" privées de puce graphique intégrée. Ces modèles non-K des processeurs déjà sortis ont pour principal atout une consommation annoncée comme moindre, au prix de quelques centaines de MHz qui passent à la trappe, mais si ils arrivent à garder des performances quasi-similaires à celles des 13900K et 13700K tout en diminuant sensiblement leur consommation électrique et donc leur chauffe, ça devrait en faire des processeurs vraiment très intéressants.Chez AMD, on propose à peu près la même chose avec les Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 et Ryzen 9 7900 : des versions un peu moins chères et surtout beaucoup moins énergivores des modèles X sortis l'année dernière, avec un TDP de 65W et là aussi quelques centaines de MHz en moins. On se rappelle que les Ryzen 7000 avaient été un peu pointés du doigt à la sortie pour leur consommation et leur chauffe jugées excessives, surtout une fois qu'on s'était rendu compte que l'on pouvait garder des performances quasiment identiques en les réglant en mode "économie d'énergie".Mais pour ceux qui préfèrent toujours plus de performances, AMD a aussi annoncé les modèles 7800X3D, 7900X3D et 7950X3D : comme leurs noms l'indiquent, il s'agit de modèles dopés au 3D V-cache comme l'était le 5800X3D. Ces nouveaux modèles de CPU embarqueront des quantités astronomiques de cache L2 et L3 combinés (respectivement : 104 Mo, 140 Mo et 144 Mo, contre 40, 76 et 80 pour les modèles 2D). AMD annonce des gains de l'ordre de 20% en jeux et vu que le 5800X3D avait prouvé l'efficacité de la techno et reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs processeurs pour un PC principalement dédié aux jeux, il nous tarde de voir ce que ces nouveaux CPU Zen 4 ont dans le ventre. Ils devraient arriver courant février, à un prix pour l'instant inconnu, mais qui sera très certainement plus élevé que celui des puces non-3D déjà assez onéreuses.