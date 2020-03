Les nouvelles victimes du Covid-19

Devant fêter les 25 ans de l'événement cette année, id Software et Bethesda Softworks se rendent à l'évidence : il va falloir faire l'impasse sur la QuakeCon 2020 , pourtant prévue pour du 6 au 9 août, au Gaylord Texan Resort and Convention Center de Grapevine au Texas. L'information a été relayé sur le site officiel de l'événèment et sur les différents réseaux sociaux.Autant le dire de suite : c'est un énorme coup dur, surtout que Doom Eternal fait un carton bien mérité. La fête aurait forcément été assez cool. Pourtant, même si le mois d'août nous semble lointain et que la pandémie ne sera, espérons-le, plus qu'un mauvais souvenir, les organisateurs ne peuvent pas correctement s'organiser, justement, avec les bénévoles, partenaires et même les joueurs. Ne souhaitant pas prendre de risque, il est plus que probable que la QuakeCon 2020 soit cependant un peu plus orientée vers le streaming, que ce soit pour les présentations ou compétitions.La Gamescom est aussi en danger. Les organisateurs se donne jusqu'à la mi-Mai pour voir comment la situation évolue mais se tourne déjà vers un salon soit en partie en ligne voir totalement en ligne aux dates originellement prévues (25 au 29 Août). La Devcom, la conférence soeur de la Gamescom dédiée aux développeurs qui se tient quelques jours avant, suivra le même chemin. Du coup on se demande si début Août n'est pas un peu tôt pour la GDC vu la situation aux US, pays dans lequel l'épidémie est loind d'être à son pic.