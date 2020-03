GDC Summer : rendez-vous en août !

Officiellement annulée/reportée pour cause de COVID-19 à la fin du mois de février, la GDC va en revanche revenir cet été ! Via un communiqué d’Informa Tech, l’organisateur de la Game Developers Conference , on apprend que l’évènement reviendra du. Normalement, si tout le monde se tient à carreau, l’épidémie de Coronavirus sera derrière nous depuis un petit moment.Forcément un peu plus petite que la version de base, cette GDC Summer se focalisera sur l’art, le développement et le business autour de notre passion. Comme d’habitude, ce sera de haute qualité et probablement assez technique (cf la conf Sony du 18 mars , que les gamers n’ont pas aimé, mais qui était en réalité faite pour la GDC). Bref, ce virus ultra relou n’aura pas eu la peau de la GDC, et ça, c’est bien ! Enfin, si on arrive à s’en débarrasser.