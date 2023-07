Les Nouvelles du Faicteur, c’est toujours d’actualité

Après avoir titré « la revue de presse qui répondra aussi présent en 2023 » le 2 janvier de cette année , ça faisait un peu tâche un si long moment d’absence. Mais la rubrique Les Nouvelles du Faicteur répondra toujours présent effectivement, malgré le fait qu’elle ne sera plus hebdomadaire, mais dorénavant elle aussi soumise au Factortime. En revanche, elle sera toujours proposé un lundi, et de préférence à 9h. On va essayer de garder au moins cette habitude. On va donc reprendre doucement, avec une victoire, et peut-être une défaite à venir.C’est à Singapour que Kylian Drumont, un jeune adulte Bruaysien de 19 ans, a été sacré champion olympique en décrochant la médaille d’or sur le jeu Gran Turismo 7 sur PlayStation 5. Il faut dire que le gaillard avait obtenu de champion du monde l’année dernière. On le félicite pour son nouveau titre.Est-ce l’histoire d’un projet peut-être trop ambitieux ? On ne peut pas nier l’engouement autour de la scène eSport, voir l’article ci-dessus, mais effectivement pour un projet annoncé en 2019, qui change d’emplacement, et ne donne plus signe de vie depuis deux ans maintenant, ça sent mauvais pour l’Icone Arena.