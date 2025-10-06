ACTU
Les lundis à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
Oui, cette rubrique sort normalement les vendredis mais la semaine dernière était chargée. Et puis les lundis sont souvent pourris donc autant bien commencer la semaine avec des super mods ! On connaissait les mods de mods mais je ne pense pas que les DLCs de mods n'existaient pas encore. Fallout: London, un mod pour Fallout 4, vient de recevoir un premier DLC d'une série de trois.
Appelé Rabbit and Pork, il a joute 30 nouvelles quêtes, 80 nouveaux personnages, 8000 nouvelles lignes de dialogues et 30 nouvelles armes et armures. Au passage, ce DLC est accompagné d'un patch majeur qui corrige plein de choses pour le mod de base nécessitant de créer une nouvelle sauvegarde. Ca ne devrait pas être le cas pour les prochains DLCs donc c'est l'occasion rêvée de vous lancer dans l'aventure. Ca se télécharge chez GoG ou Overwolf et c'est entièrement gratuit. Vous en prenez pour 90H pour tout finir. Si vous souhaitez supporter l'effort de guerre, devenez un de leurs patrons, payez leur un café ou achetez des goodies. Et si vous en voulez encore plus il y a des mods pour Fallout London !
Restons dans les mods massifs pour jeux Bethesda avec un mod pour ce bon vieux Skyrim. Ca a pris 10 ans mais Lordbound est sorti. Ce mod gigantesque ajoute une nouvelle région, Druadach, ainsi que 40 nouvelles quêtes et 50 nouveaux donjons. La quêtes principale devrait comporter des choix avec des conséquences réelles sur le monde et le tout devrait vous occuper une soixantaine d'heure. Ca se télécharge sur ModDB ou Nexus et c'est encore un peu buggué mais ça pue le boulot de passionnés.
A sa sortie, la version PC de GTA IV était un vrai désastre. 17 ans plus tard, pas grand chose n'a changé. Les fans du jeu espèrent que Rockstar sortira un remaster mais en attendant, comme toujours, les moddeurs ont pris le relai. Le projet FusionFix est passé en v4 il y a quelques semaines et il corrige les nombreux problèmes de la version PC : il rend le jeu beaucoup plus net, améliore le depth of field et le motion blur, ajoute de l'anti-aliasing, corrige la colorimétrie... Il permet même d'utiliser Vulkan à place de DX9 histoire de booster les perf'. Ca se télécharge directement chez GitHub. Là encore n'hésitez pas à devenir son patron ou lui payer un café.
Restons dans les portages PC totalement pétés avec Saints Row 2. Le Juiced Patch en est à la version 7.9.5 qui corrige un nombre de trucs absolument débile des graphismes au gameplay en passant par le multi : GameSpy a été remplacé par OpenSpy permettant de jouer à nouveau en multi ! Si vous n'aimez pas les changements de gameplay, il existe une version Lite qui répare juste les problèmes. Ca s'installe même relativement facilement sur Steam Deck ! C'est loin d'être la dernière version car les joueurs continuent de trouver des bugs pour le jeu...
