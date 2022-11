Les Kickstarters du moment

Cela fait un bail qu'on n'a pas parlé de ce qui se passe sur Kickstarter mais il faut dire qu'il n'y a plus des masses de jeux vidéo sur la plateforme. Il y a par contre un nombre débile de jeux de plateau souvent adaptés de jeux vidéo. Rien qu'on ce moment, il y a des KS pour les adaptions de Zoo Tycoon Mutant: Year Zero ... Mais il y a quand même un projet qui a attiré notre attention : le Pimax Portal Pimax s'est fait un nom il y a quelques années en sortant des casque VR haute résolution : d'abord 4K, ensuite 5K, puis 8K et ils bossent actuellement sur un casque 12K. Tous ces casques nécessitent d'utiliser un PC. Le Pimax Portal part dans une direction radicalement différente vu qu'il s'agit d'un n-ième clone de la Switch tournant sur Android avec joy-cons détachables et dock. Il embarque Qualcomm Snapdragon XR2 (comme le Quest 2) épaulé par 8 Go de RAM et un écran 5,5" affichant du 4K@144Hz et utilisant le combo QLED et MiniLED.Alors pourquoi un écran avec une telle résolution pour un si petit écran ? Car le Pimax peut se coller dans un casque pour devenir un casque de réalité virtuelle autonome ! Le casque comprend une batterie additionnelle de 6000 mAh afin d'épauler les 4000 mAh de la batterie du Portal. Le tracking inside-out se fait grâce à des capteurs placés aux quatre coins du Portal. On peut utiliser deux sets de lentilles : une qui favorise le champ de vision et l'autre qui favorise la finesse de l'affichage. Pour les manettes, on insère des joy-cons dans des sortes d'Oculus Touch. Il est aussi question de pouvoir utiliser le tout comme un casque VR pour PC soit sans fil soit via un câble USB-C.Mais ce n'est pas tout : quand le Portal est sur son dock, il peut aussi faire office de Kinect grâce au mêmes capteurs utilisés pour le tracking. Vous pouvez aussi insérer le Portal dans le Portal XL qui comprend un écran 8,8" affichant du 1600p@120Hz. Il est aussi question d'un mini PC à base d'AMD. Pimax parle même de "split rendering" et pense qu'ils peuvent diviser les calculs entre le SoC Qualcomm et celui du PC.Il y a beaucoup de choses inquiétantes dans ce Kickstarter. Passons sur le fait que le Pimax Portal est décrit comme le "World's First Metaverse Entertainment System" ou sur l'anglais souvent approximatif ("physic buttons", "extensional battery"...). Passons sur l'overdose de mots tendance et les infos qui n'ont aucun sens comme "des millions de jeux Android" ou "des centaines de milliers de jeux VR". Mais on trouve un peu bizarre pour une boite qui a 8 ans et qui a réçu 35 millions de dollars d'investissement de revenir sur Kickstarter. Pimax explique que le KS ne sert qu'à prendre des pré-commandes et que la production de masse a déjà commencé mais il n'y a presque aucune vidéo du bousin en action, particulièrement en mode VR. L'absence de specs essentielles pour la VR comme le poids n'est pas rassurante.On est particulièrement inquiet pour la partie logicielle : jusqu'à présent Pimax se reposait sur SteamVR mais pour un casque standalone il faut qu'ils créent leur propre couche logicielle au-dessus d'Android et le boulot est triple car il faut qu'ils développent la surcouche pour l'OS en mode console portable, en mode console de salon et en mode VR. Il faut aussi développer un SDK avec plugins pour Unreal et Unity. On imagine que Pimax va se reposer sur OpenXR afin de ne pas réinventer la roue mais l'absence complète d'information à ce sujet n'est pas rassurante. Le concept en lui-même n'est pas nouveau : Samsung et Google s'y sont cassés les dents respectivement avec le Gear VR et le Daydream... Certes depuis les technos ont évolué mais il reste le problème de l'expérience utilisateur assez bancale. Et même si tout cela fonctionne, on n'a pas l'impression que l'écosystème VR va être super développé. Le seul studio de JV mentionné est Sega sans plus de précisions...On ne doit pas être les seuls à se poser beaucoup de questions : après avoir rapidement leur ojbectif de 200 000 dollars, le KS est en train de plafonner.