ACTU
Les joueurs continuent de tourner en rond (bis)
par CBL, email @CBL_Factor
L'an dernier, une étude tombait expliquant que les joueurs ne jouent principalement qu'à des vieux jeux. Steam vient de confirmer cela via Steam Replay. En plus de vous fournir un récapitulatif de ce à quoi vous avez joué sur Steam en 2025, Steam fournit quelques stats intéressantes :
- les joueurs Steam ont passé 14% de leur temps sur les jeux sortis cette année
- les joueurs Steam ont passé 44% de leur temps sur des jeux sortis entre il y a un et sept ans
- les joueurs Steam ont passé 40% de leur temps sur des jeux sortis il y a huit ans ou plus