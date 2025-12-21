Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Les joueurs continuent de tourner en rond (bis)

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
L'an dernier, une étude tombait expliquant que les joueurs ne jouent principalement qu'à des vieux jeux. Steam vient de confirmer cela via Steam Replay. En plus de vous fournir un récapitulatif de ce à quoi vous avez joué sur Steam en 2025, Steam fournit quelques stats intéressantes :
  • les joueurs Steam ont passé 14% de leur temps sur les jeux sortis cette année
  • les joueurs Steam ont passé 44% de leur temps sur des jeux sortis entre il y a un et sept ans
  • les joueurs Steam ont passé 40% de leur temps sur des jeux sortis il y a huit ans ou plus
Au fond c'est assez logique quand on regarde le top 100. DotA 2, GTA V et Warframe ont plus de dix ans et squattent le top du classement. Pour CS 2, c'est assez discutable : la date de sortie affichée est celle de CS:GO qui a été remplacé il y a quelques années par CS 2. C'est encore plus logique quand on regarde les soldes : pourquoi claquer 60 euros dans un jeu nouveau qui ne tournera peut-être pas sur sa bécane quand on peut acheter un jeu un peu plus ancien pour une poignée d'euros ?
Rechercher sur Factornews
 
 