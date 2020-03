Les jeux vidéo font leurs courses

Parmi les choses qui ont rapidement disparu à cause de la pandémie actuelle se trouvent les évênements sportifs. La quasi totalité des tournois professionnels ont été annulés privant les fans de leur divertissement favori. Du coup les organisateurs se tournent vers les jeux vidéo pour offrir une version virtuelle. Le week-end dernier, deux clubs de foot espagnols, Real Betis et Séville, ont oragnisé une rencontre via FIFA 20 avec des vrais joueurs aux manettes, Borja Iglesias pour le Real Betis et Sergio Reguilon pour Séville.La course automobile a rapidement emboité le pas. Ce week-end, la Formule 1 et le NASCAR ont organisé des courses officielles via F1 2019 pour le premier et iRacing pour le second. Après tout les graphismes de ces derniers ont atteint un niveau de fidélité visuelle similaire aux vraies courses à la télé. Il reste cependant un problème : c'est toujours aussi chiant à regarder. Ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'y aucune limitation technique quant au placement des caméras et à leur mouvement. Et pourtant, on se retrouve avec des caméras fixes qui cassent toute impression de vitesse. Avec un poil plus d'imagination, on peut obtenir des choses bien plus dynamiques