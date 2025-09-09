ACTU
Les consoles portables XXL
par CBL, email @CBL_Factor
La première version de la Lenovo Legion Go était déjà un monstre de 854g qui comportait un écran 8,8". Pour la Gen 2, Lenovo a conservé l'ecran 8,8" mais la batterie est passé de 49,2WHr à 74WHr. Du coup, pour le poids, il est indiqué "Starting at 920g" sans préciser si ça comprend les manettes détachables (ce que précisait la première version).
En clair, la bête doit probablement peser 1 kg. Il n'y a pas que le poids qui a augmenté. Le prix aussi. La version de base avec une puce AMD Ryzen Z2 Extreme, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To coûte $1350. A titre de comparaison, la Gen avec Z1 Extreme, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To coûte $750. M. Lenovo vous explique que si vous trouvez cela cher, vous n'avez qu'à prendre la Legion Go S, bandes de pauvres !
Si vous trouvez la Lenovo Legion Go 2 trop petite ou pas assez puissante, il y a une solution. Un bricoleur chinois a construit une console "portable" comportant un écran 4K de 12,5" et une RTX 4090. Certes, c'est la version pour PC portables mais ça reste assez dingue. Elle comprend aussi un i9-14900HX, 64 Go de RAM, deux SSDs de 2 To chacun et une batterie de 50 Wh qui devrait durer 15 minutes au mieux. Il est aussi possible qu'elle prenne feu.
Parfois on ne veut pas forcément un écran plus haut. On veut juste un écran plus long. Là encore, les bricoleurs chinois ont la réponse. Quelqu'un a créé une console portable à base Z2 Extreme comportant un écran 32:9. Ca semble idéal pour les simus et totalement inutile pour à peu près tout le reste.
