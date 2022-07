Les bons comptes se font sans ami

Facebook

Meta a pris son temps mais cette fois c'est la bonne : à partir du mois d'août , il ne sera plus nécessaire d'avoir un compte Facebook pour utiliser un Meta Quest. A la place, les appareils du constructeur nécessiteront d'utiliser un compte Meta qu'on pourra ou non lier à son compte Facebook. Tous ceux qui ont un compte Oculus (lié ou non à son compte Facebook) devront migrer vers un compte Meta avant le 1er janvier 2023.En clair, on revient à la situation pré-octobre 2020 sauf que les comptes Oculus s'appellent désormais Meta. Chaque utilisateur pourra avoir plusieurs comptes Meta et en créer un ne nécessite qu'une adresse email. Facebook faisait auparavant la chasse aux comptes Facebook bidons créés uniquement pour utiliser un Quest et les fermait à tour de bras. Lier son compte Facebook à son compte Meta sera toujours nécessaire pour la partie sociale du bousin. Son profil Oculus (pseudo, avatar...) devient désormais un profil Meta Horizon, Horizon étant la plateforme sur laquelle est bâtie le métavers de Meta.