ACTU
Les AAA en 2026
par CBL, email @CBL_Factor
Assassin's Creed Black Flag Resynced est sorti, semble faire un carton et est le jeu Assassin's Creed le mieux noté depuis .... Assassin's Creed 4 Black Flag. Mais le jeu combine aussi tous les problèmes des AAA modernes :
- c'est un remake d'un jeu qui n'en avait pas forcément besoin
- une partie des développeurs ont déjà été virés
- c'est vendu 60 euros malgré le fait que le mode multi a disparu
- c'est blindé de micro-transactions
- la version Steam impose Denuvo et de se connecter avec son compte Ubisoft