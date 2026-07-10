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ACTU

Les AAA en 2026

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Assassin's Creed Black Flag Resynced est sorti, semble faire un carton et est le jeu Assassin's Creed le mieux noté depuis .... Assassin's Creed 4 Black Flag. Mais le jeu combine aussi tous les problèmes des AAA modernes :
  • c'est un remake d'un jeu qui n'en avait pas forcément besoin
  • une partie des développeurs ont déjà été virés
  • c'est vendu 60 euros malgré le fait que le mode multi a disparu
  • c'est blindé de micro-transactions
  • la version Steam impose Denuvo et de se connecter avec son compte Ubisoft
Voilà voilà. Au moins il tourne bien sur Steam Deck et Steam Machine et ils ont coupé tout ce qu'il se passe dans le présent (Abstergo et compagnie).

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