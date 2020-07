LEGO et Nintendo sortent une NES !

Apparemment, LEGO et Nintendo sont devenus très copains. En même temps, l’un est un constructeur de jouets mondialement connu, et l’autre a un long passé de fabriquant de jouets avant de passer dans le monde du jeu vidéo. Ce duo semble presque normal, voir logique, et c’est d’ailleurs pour cela que les deux firmes ont annoncé il y a quelques temps un premier partenariat.Alors qu’on pensait les deux groupes allaient attendre de voir comment se vend Mario en briques à partir du 1er août , une nouvelle annonce vient d’apparaître. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit d’une LEGO Nintendo Entertainment System de 2 646 pièces !Reprenant tous les détails de la NES, un peu plus petite que l’originale mais bien plus grand que la Mini NES , avec même une cartouche de Super Mario Bros. pouvant s’insérer dans la console, ce nouveau kit comprend aussi une manette avec un câble de raccordement, mais plus étonnant, une petite TV des années 80/90, mesurant 22,5 cm de haut, 23,5 cm de large et 16 cm de profondeur. Mais ça ne s’arrête pas là, puisque le petit téléviseur dispose d’une manivelle sur le côté, pouvant faire bouger le décor, tandis que Mario sautera un peu partout. C’est tellement classe.Business is business, les possesseurs du pack de démarrage Les Aventures de Mario, pourront utiliser le Mario (moche) pour faire quelques bruitages supplémentaires. Tout cela sera évidemment en vente dans les Lego Store, mais aussi sur Lego.com , puis partout ailleurs un peu plus tard, pour la modique somme de 230 euros. Oui, ça fait un peu cher le kit LEGO Nintendo Entertainment System, mais quand on aime…