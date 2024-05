Le Tokyo Game Show 2024 dévoile son visuel

Septembre c'est loin, mais pour les joueurs et joueuses étant orientés vers les jeux du côté de l'Asie, le rendez-vous est pris : le Tokyo Game Show 2024 se déroulera du 26 au 29 septembre 2024. Ca, on le savait déjà. Par contre, l'affiche officielle vient d'être dévoilée et ça fait un peu partie de l'événement, c'est la tradition.Pour rappel, le TGS est un salon organisé par le Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) et Nikkei Business Publications , à Chiba au Japon et plus précisément au Makuhari Messe. Vu la distance, vous vous doutez bien que Factornews ne sera pas sur place (contrairement à d'autres salons), mais comptez évidemment sur une couverture un peu plus grosse que l'an passé. Et juste pour vous rendre compte un peu de la taille de ce salon : 2 291 jeux vidéo ont été présenté l'an dernier, via 2 000 exposants et 200 000 visiteurs sont venus sur cette courte période.