Le Super Nintendo World ouvrira en 2021

Prévu initialement pour accompagner les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le parc Super Nintendo World a pris son mal en patience. Mais Mario voit enfin le bout du tuyau, puisqu’ Universal Studio Japan a enfin tablé sur une date d’ouverture officielle : le 4 février 2021 !Pour rappel, le Super Nintendo World est une extension du parc d'attractions Universal Studio à Osaka, et pour l’instant, on ne connait pas grand chose des différentes attractions, à part que le parc sera entièrement connecté et pas vraiment donné. Mais quand on est un Nsex, on ne compte pas.Les organisateurs ont tout de même révélé une des attractions, Mario Kart : Koopa's Challenge, qui est située dans le château de Koopa que l’on connaît chez nous sous le nom de Bowser. Pas de démo pour le moment, cependant, le parc a dépensé sans compter : il s’agira d’un roller coaster pouvant accueillir des groupes de 4 personnes. Une fois bien installé sur le siège, il faudra enfiler un casque AR (réalité augmentée) en forme de casquette de Mario, histoire de rendre le truc encore plus fou et c’est parti pour des courses de Mario Kart !Pour le reste, on est clairement dans un parc avec un niveau de qualité digne d’un DisneyLand, comportant tous les détails qui rendre le Royaume Champignon presque réel. Reste plus qu’à tenter de se faire inviter.