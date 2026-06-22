ACTU
Le Summer Grève Fest, c’est ce jeudi 25 juin
par Buck Rogers, email
Le Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo (STJV) appelle à une mobilisation nationale dans tout le secteur afin de protester contre les licenciements qui continuent de pleuvoir sur les studios, malgré les promesses de croissance, les levées de fonds miraculeuses et les présentations PowerPoint bullshit. Le rassemblement principal se tiendra devant la boutique de Quantic Dream, à Paris.
Les suppressions de postes ne sont pas des accidents isolés mais la conséquence directe d'un modèle économique qui considère les salariés comme une variable d'ajustement. Aussi, le syndicat réclame davantage de démocratie dans les entreprises, c'est-à-dire une meilleure participation des équipes aux décisions qui les concernent.
Pour celles et ceux qui comptent participer à la mobilisation, un rappel important s'impose, la météo a décidé de se mêler à l'ambiance sociale avec des températures pouvant s’approcher des 40 °C ce jeudi 25 juin sur la Capitale. Il vous est donc fortement conseillé de venir avec de l'eau, une casquette et de la crème solaire. Toutefois, contrairement à beaucoup d'événements de l'industrie, l'entrée du Summer Grève Fest y sera gratuite et les participants ne recevront pas de goodie bag.
Les suppressions de postes ne sont pas des accidents isolés mais la conséquence directe d'un modèle économique qui considère les salariés comme une variable d'ajustement. Aussi, le syndicat réclame davantage de démocratie dans les entreprises, c'est-à-dire une meilleure participation des équipes aux décisions qui les concernent.
Pour celles et ceux qui comptent participer à la mobilisation, un rappel important s'impose, la météo a décidé de se mêler à l'ambiance sociale avec des températures pouvant s’approcher des 40 °C ce jeudi 25 juin sur la Capitale. Il vous est donc fortement conseillé de venir avec de l'eau, une casquette et de la crème solaire. Toutefois, contrairement à beaucoup d'événements de l'industrie, l'entrée du Summer Grève Fest y sera gratuite et les participants ne recevront pas de goodie bag.