Le Rockstar Games Launcher est réparé. Il est toujours aussi inutile qu'avant mais vous pouvez à nouveau lancer vos jeux. Par contre il n'est pas possible d'acheter ou de télécharger Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Il faudra attendre que les développeurs enlèvent le contenu gênant. Attendez aussi qu'ils patchent les jeux. Et qu'ils arrivent sur Steam. Et des soldes.