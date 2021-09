Le retour de la vengeance de la Switch Pro

Alors que Bloomberg pensait dur comme fer qu'une Switch Pro/4K allait sortir, Nintendo a fini par annoncer une Switch++ avec un écran OLED . Mais Bloomberg n'en démord pas : une Switch crachant du 4K existe bien et d'ailleurs 11 studios ont un kit de dev y compris Zynga, des gens qui n'ont jamais sorti de jeux console.Nintendo a répondu en expliquant que c'était inexact avant de nier en bloc en expliquant qu'ils n'ont aucune Switch supportant le 4K de prévu. Zynga a fini par se rétracter en expliquant que non, ils n'ont pas de kit de dev pour une Switch 4K. Histoire de sauver la face, Bloomberg explique que l'absence de 4K pour la version OLED est dûe à la pénurie actuelle de composants.Malgré tout, il est clair que Nintendo bosse déjà sur une remplaçante de la Switch vu que cette dernière a déjà 4 ans. Mais on ne la verra sûrement pas avant quelques années et elle ne s'appellera peut-être pas Switch. Quant au support du 4K ce serait logique mais qui sait avec Nintendo...