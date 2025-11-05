Logo Factornews texte
Le PS Portal un poil plus utile

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Quand le Playstation Portal est sorti, il ne permettait de faire qu'une chose : streamer des jeux depuis votre PS5 vers le Portal soit en réseau local soit via Internet. Sony vient soudainement de se rappeler qu'ils ont un service de cloud depuis plus de 10 ans. Du coup, à partir de demain, les membres PS Plus Premium vont pouvoir jouer aux jeux du service sur leur PS Portal sans avoir besoin d'allumer la PS5 ou même d'en posséder une. 
