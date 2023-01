Le papa de Creative disparait

Le nom Sim Wong Hoo ne vous dit peut-être rien mais il a co-fondé Creative Technology en 1981 avec Ng Kai Wa, un pote de leur école d'ingé. A la base, Creative était une boutique de réparation d'ordinateurs à Singapour avant de lancer dans les cartes d'extension d'abord pour l'Apple II puis pour le PC.A la fin des années 80 Creative établira sa succursale Creative Labs en pleine Silicon Valley et sortira en 1989 la Sound Blaster. Le succès fut immédiat, le chiffre d'affaire de Creative passant de 5,4 millions de dollars en 1989 à 658 millions en 1994 et atteindra 1,6 milliard en 1996. Après cela, les choses ont été moins roses pour Creative. Leurs balladeurs MP3 n'ont pas connu le succès espéré malgré un procès gagné contre Apple et leur iPod qui rapportera 100 millions de dollars à Creative.L'arrivée de puces audio directement au sein des cartes mères a rendu les cartes dédiées de moins en moins utiles mais le dernier clou dans le cercueil est vendu de Microsoft avec Windows Vista. L'OS maudit (et ses successeurs) gérait l'audio entièrement de manière logicielle, les cartes son étant réduites à être des simples convertisseurs numérique-analogique (DAC). Ces dernières années, Creative s'est positionné comme une marque pour audiophiles avec la puce de traitement Super X-Fi présente dans des DACs et des écouteurs. Sim Wong Hoo a été PDG de Creative toute sa carrière. C'était un amoureux de musique et de course à pied et il s'est éteint à 67 ans hier