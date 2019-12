Le kit de dev de la PS5 en photo

En Août, un site hollandais mettait la main sur un brevet montrant le design du kit de dev de la PS5. Une photo du kit de dev (ou plutôt de deux kits de dev) en question vient de tomber sur Twitter . Elle a été prise apparemment par des développeurs et confirme les dessins vus dans le brevet. Vous allez me dire "On s'en tape. C'est qu'un kit de dev."D'ordinaire vous auriez raison car les kits de dev sont en général des grosse boites relativement moches avec des loupiottes. Sur la photo, on peut d'ailleurs voir deux kits de dev PS4 empilés à droite des kits de dev PS5. Mais pour la PS5, le kit de dev a un design plutôt cool avec un gros V au milieu bardé de grilles d'aération.Le design de la Xbox One X ressemble fortement à celui du kit de dev. Cela ne veut pas dire que Sony suivra le même chemin pour le design de la PS5 mais on ne sait jamais. A côté du kit de dev, on peut aussi voir une photo de ce qui semble être la Dualshock 5 qui ressemble à s'y méprendre à une Dualshock 4.