Le grand ménage d'automne avec PowerWash Simulator 2
par Buck Rogers, email
PowerWash Simulator 2 a cette faculté de pouvoir détendre certains en nettoyant la crasse d’autres, qui se sont vraiment laissé aller en passant. Bien évidemment on ne juge pas, d’ailleurs c’est justement le but du jeu, cela tombe bien. Sa suite reste sur une valeur sûre, à savoir récurer sous tous les angles, avec 38 nouveaux boulots et désormais la possibilité de jouer jusqu’à quatre joueurs en écran partagé.
Et ce sera pour quand le décapage ? FuturLab nous a répondu qu’il faudra mettre son bleu de travail le 23 octobre qui vient sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.
