Le DLSS 4 pour tous

Les GeForce RTX 5090 et 5080 sont sortis aujourd'hui et sont déjà en rupture de stock, probablement à cause des gens qui veulent les utiliser pour l'IA. Vous ne trouverez pas de test sur Factor mais en gros, la 5080 propose un gain de perf minimal face à la 4080 Super. La 5090 quant à elle offre un boost majeur de performances comparé à la 4090 (25%) mais elle est aussi 33% plus chère et elle consomme 33% en plus. 600W en crête. C'est la consommation d'un petit four à micro-ondes. Bien évidemment, si vous venez d'un ou deux générations précédentes, le gain de performances sera par contre beaucoup plus conséquent. Le Multi-Frame Generation fait des miracles et n'introduit pas beaucoup plus de latence que le "simple" Frame Generation. Tech Power a détaillé les choses de manière complète ( 5080 5090 ).Nvidia prend aussi soin de ses vieux clients. Comme on l'a déjà expliqué , le DLSS 4 qui accompagne la sortie des 50xx est dispo pour toutes les RTX et 75 jeux le supportent déjà . Mais ce n'est pas tout. La nouvelle version de l'appli Nvidia (qui remplace la GeForce Experience) que vous pouvez chopper en même temps que les nouveaux pilotes permet de forcer l'utilisation de DLSS 4 dans les jeux ne supportant que DLSS 2 ou 3 soit plus de 700 jeux et applis. Au passage, l'appli Nvidia contient aussi une nouvelle version de Video Super Resolution qui permet d'upscaler des vidéos basses résolutions (genre sur YouTube) et d'ajouter du HDR.