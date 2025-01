Le DLSS passe la quatrième

Le DLSS 4.0 est officiellement sorti et le premier jeu à en bénéficier est Cyberpunk 2077 via un nouveau patch . Si vous avez une RTX 20xx/30xx, cette nouvelle version ajoute un nouveau modèle appelé Transformer qui améliore la qualité et la stabilité de l'image. Le Frame Generation pour les générations 40xx/50xx a aussi été amélioré et utilise moins de mémoire vidéo. Afin les futurs possesseurs de 50xx pourront activer le Multi Frame Generation. Au passage, le même patch corrige tout plein de problèmes concernant principalement le mode photo histoire d'alimenter Slice en captures fraîches.