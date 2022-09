Le coup du Menyr

Ces dernières années le jeu de rôle papier est devenu tendance avec des séries comme Critical Role. Puis la pandémie est arrivée et a créé un besoin : celui de jouer à distance. C'est possible de deux manières différentes: soit vous utilisez un système comme Fantasy Grounds ou Roll20 ou soit vous utilisez un jeu vidéo comme Neverwinter Nights ou Divinity : Original Sin 2. Dans le premier cas, vous pouvez utiliser n'importe quel univers ou système de jeu mais l'immersion est un peu limitée avec des cartes en 2D et pas grand chose qui bouge à l'écran. Dans le second cas, les choses sont nettement plus vivantes mais créer sa propre campagne prend un temps fou et sortir des règles/de l'univers proposé encore plus.Et s'il y avait un outil qui proposait la flexibilité de Roll20 et les graphismes d'un jeu vidéo récent ? C'est ce que tentent de faire les français de NOG Studio avec Menyr qui fait actuellement l'objet d'un Kickstarter . Avec Menyr, on construit la carte de sa campagne à l'aide d'outils manuels et procéduraux. Puis on ajoute ses chateaux, ses villes, des donjons et ses NPCs. Puis on choisit ses règles, on invite ses potes et on joue.Menyr utilise l'Unreal Engine 4 et sera gratuit. Le jeu sera financé grâce à une boutique en ligne où tous les joueurs pourront vendre leurs créations : cartes, personnages, systèmes de jeux, campagnes... ce qui est aussi le modèle économique de Roll20. Il y aura aussi des accessoires cosmétiques et des serveurs privés payants. Meny a largement explosé son Kickstarter avec près de $300 000 récoltés sur les 44 000 demandés. Si NOD Studio nous lit, on a un conseil pour eux : utilisez une partie du pognon pour discuter avec Paizo (Pathfinder) ou Wizards Of The Coast (D&D). Ce serait du suicide de se lancer sur le marché US sans avoir les règles officielles d'un de ces jeux dans Menyr.