ACTU
Le Claw du spectacle
par CBL, email @CBL_Factor
Malgré son augmentation de prix, le Steam Deck continue de bien se vendre et les autres constructeurs continuent de sortir des modèles concurrents. MSI n'en est pas à son coup d'essai et veut viser cette fois le haut de gamme avec la MSI Claw 8 EX AI+ dont le nom semble faire concurrence avec les différentes versions de Street Fighter.
La bête comporte une puce Intel Arc G3 Extreme, 1 To d'espace disque, 32 Go de DDR5, un écran de 8" affichant du 1920x1200@120Hz, deux ports Thunderbolt 4, des sticks à effet Hall et une batterie de 80 Wh. Elle pèse 785g et coûte $1800. Vous avez bien lu. C'est rarement bon signe quand dans la foire aux questions la première question est "Mais pour qui c'est conçu ?". Evidemment ça fait tourner Windows 11 et vous profiterez même de la "Copilot+ PC Experience", le truc qui fait rêver les joueurs. Il semble y avoir des clients vu que la console serait déjà en rupture de stock. Il faut dire que c'est limite bon marché à côté de la Lenovo Legion Go 2 vendue $2000 hors soldes.
La bête comporte une puce Intel Arc G3 Extreme, 1 To d'espace disque, 32 Go de DDR5, un écran de 8" affichant du 1920x1200@120Hz, deux ports Thunderbolt 4, des sticks à effet Hall et une batterie de 80 Wh. Elle pèse 785g et coûte $1800. Vous avez bien lu. C'est rarement bon signe quand dans la foire aux questions la première question est "Mais pour qui c'est conçu ?". Evidemment ça fait tourner Windows 11 et vous profiterez même de la "Copilot+ PC Experience", le truc qui fait rêver les joueurs. Il semble y avoir des clients vu que la console serait déjà en rupture de stock. Il faut dire que c'est limite bon marché à côté de la Lenovo Legion Go 2 vendue $2000 hors soldes.