Le Bad Des Vampires
par CBL, email @CBL_Factor
Après près de 7 ans de développement et un changement de studio, Vampire: The Masquerade - Bloodlines s'apprête à sortir. Les tests sont sortis et comment dire ? Ail ail ail. Si la presse américaine est relativement sympa et tourne autour du 7/10, la presse européenne est assassine particulièrement Eurogamer et Gamekult. Ce qu'on retient est que The Chinese Room voulait faire un jeu purement narratif mais s'est senti obligé d'ajouter une partie JDR, un monde ouvert et des combats. Du coup le monde semble un peu vide et les combats ne sont pas très intéressants. Mais c'est bien joué, bien écrit et plaisant à regarder quoi qu'un peu buggué. Bref, exactement ce à quoi on s'attendait...