Lana Inside

Comme pour faire "coucou, j'arrive", une démo de Planet of Lana vient d'apparaître sur Steam.A travers celle-ci, vous allez prendre en main Lana mais aussi son adorable petit compagnon ressemblant à un chat et rencontrer certains des ennemis et... bestiolles bizarres mais apparemment vivantes qui peuplent ce monde fantastique. Une petite demi-heure, c'est court, mais suffisant pour apprécier cet apéritif de l'aventure side scrollée qui ressemble fort à un Inside façon Ghibli.Pour le jeu complet, il avait déjà glissé de juin 2022 à printemps 2023 et est désormais affiché comme sortant au 2e trimester 2023. On l'attend de pied ferme.