La XSeX, à fond dans le hors ligne mais pas trop

De plus en plus de jeux PC nécessitent une connexion Internet pour se lancer, même des jeux solo. Il existe encore des garde-fous comme le mode hors ligne de Steam mais les joueurs PC ont pour la plupart accepté cet état de fait.Qu'en est-il des consoles ? Pour le savoir, Modern Vintage Gamer a tenté de lancer des jeux Xbox sur sa Xbox Series X après avoir déconnecté la console. Voici les résultats.MVG a commencé par tenter d'insérer des disques de jeux Xbox 1 et Xbox 360 en principe rétro-compatibles. Dans les deux cas, il n'est pas allé bien loin : il est nécessaire de télécharger des fichiers pour lancer les jeux en question via le Xbox Live. Au fond c'est assez logique vu qu'ils tournent via un émulateur et que chaque jeu a sa propre configuration.Les vrais problèmes commencent à arriver en insérant le disque de la version Xbox One de Rise Of The Tomb Raider. Le jeu s'installe mais refuse de se lancer car là encore il est nécessaire de télécharger des fichiers. MVG note que ce n'est pas le cas sur PS5 : on peut installer et lancer des jeux PS4 en étant hors ligne. Les choses deviennent encore plus bizarres avec des versions disques de jeux Smart Delivery comme Hitman 3. Souvent, c'est la version Xbox One qui est présente sur les disques en question. Du coup, la XSeX l'installe et comme pour Rise Of The Tomb Raider, elle refuse de se lancer.La seule fois où MVG a réussi à installer un jeu depuis le lecteur blu-ray et à y jouer en étant hors ligne était un jeu uniquement XSeX, Devil May Cry 5 Special Edition. Mais quid des jeux en téléchargement ? En étant hors ligne, la console a refusé de lancer Resident Evil Village et Dirt 5 malgré le fait que MVG ait déjà lancé et fini les jeux en question. Une solution consiste à configurer sa XSeX en tant que "console maison" et dans ce cas Resident Evil Village et Dirt 5 ont pu se lancer mais ce ne fut pas le cas pour de nombreux jeux comme Ori And The Will Of Wisps et Resident Evil 2. Là encore, la PS5 n'a eu aucun problème à lancer des jeux hors ligne.Pire encore, la Xbox Series X nécessite d'être connecté à Internet quand on l'allume pour la première fois sous peine de ne pas pouvoir passer l'étape d'initialisation. MVG note que ce n'est pas un problème à l'heure actuelle (sauf si votre connexion Internet a des problèmes) mais que dans le futur, si les serveurs Xbox ferment, les Xbox Series X invendues seront des presse-papier et les disques de jeu ne serviront qu'au tir au pigeon.