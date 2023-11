La VR sans fil et sans Oculus

Si vous avez un Meta Quest 2/3/Pro, vous pouvez l'utilisez comme casque VR pour votre PC soit avec un cable USB soit en WiFi. Dans les deux cas, vous devez utiliser le logiciel Oculus sur votre PC. Non seulement c'est une daube qui fonctionne de manière aléatoire mais en plus il faut lancer SteamVR par dessus pour profiter des jeux Steam.Valve vient de corriger le problème en sortant Steam Link sur Quest . Une fois le logiciel de Valve installé sur votre casque, vous pouvez faire de la VR sans fil directement avec Steam sans avoir à installer la suite Oculus. Il vous faut par contre un routeur WiFi 6 connecté en filaire à votre PC et pas trop loin du casque. Une carte Nvidia est obligatoire. On va tester de suite et on vous dira comment ça se passe.