ACTU
La version classique de System Shock 2 quittera Steam le 10 octobre
par Buck Rogers, email
C’est demain, ce 10 octobre 2025, que la version de 1999 de System Shock 2 sera retiré de la plateforme Steam. La seule manière après cette date d’avoir une copie, sera soit de la choper sur GOG, qui n’a pas l’air concerné par cette mesure, soit de prendre System Shock 2: 25th Anniversary Remaster qui ajoutera la version classique automatiquement à votre bibliothèque.
Bon, le remaster est à 29 euros contre 10 pour la version standard. Est-ce que conserver une version autonome pour cette dernière n’aurait-elle pas été meilleure pour tout le monde ? La retirer, n’est-elle un clou de plus dans le cercueil de la préservation du jeu vidéo ?
La seule raison de la démarche serait une opération commerciale pour contraindre le public à se tourner vers le jeu de 2025. À savoir qui de Nightdive Studios ou d’Atari a eu cette brillante idée. J’ai ma petite idée là-dessus…
