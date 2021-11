La Switch se porte bien, merci pour elle

A l'occasion de la présentation des résultats du second trimestre fiscal 2022, Nintendo a annoncé avoir vendu près de 93 millions de Switch . Elle devrait donc dépasser sous peu les les 101 millions de la Wii et devenir la console de salon Nintendo la plus vendue. Pourtant Nintendo considère que la console est en milieu de vie . Nintendo a confirmé bosser sur sa remplaçante mais s'est contenté de donner 20XX comme date de sortie.Par contre si vous comptiez offrir une Switch pour les fêtes, attendez-vous à galérer : la pénurie de puces électroniques touche Nintendo comme les autres à tel point que le constructeur aurait réduit sa production ... Au passage, il s'est déjà vendu autant d'exemplaires de Skyward Sword sur Switch que sur Wii (3,6 millions d'exemplaires).