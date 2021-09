La Switch baisse enfin de prix

Si Nintendo est passé maître dans l’art de communiquer les sorties de jeux, la branche européenne l’est un peu moins quand il s’agit d’annoncer une baisse de prix. Pourtant, il s’agit d’une information importante, surtout avec la Nintendo Switch Modèle OLED qui sortira le 8 octobre prochain et les fêtes de fin d’année qui approchent à grands pas.Dans les faits, la Switch n’a jamais baissé de prix depuis sa sortie en mars 2017. Et c’est bien normal, puisque Nintendo a annoncé avoir distribué pas moins de 89 millions de consoles dans le monde le 30 juin dernier. Un score assez hallucinant quand on y pense.Vendue à 330 euros en prix conseillé depuis sa sortie, la petite console de Nintendo voit donc son prix légèrement baisser, pour atteindre un 300 euros tout rond, pour le modèle standard. Sauf que, guerre des prix oblige, on peut déjà trouver ce modèle à 270 euros dans les grosses boutiques qui n'hésitent pas à se priver de marge. Quant au modèle Switch Lite, il est maintenant au prix conseillé de 220 euros, donc souvent à 190 euros. Une belle affaire si on souhaite une bonne console uniquement portable. Enfin, le modèle OLED sera quant à lui aux alentours de 350 euros, donc probablement un peu moins dans en grande surface, disons 320/330 euros.Une grille tarifaire qui commence à faire plaisir, mais qui est surtout la cause de l’évolution des taux de change, comme l’explique bien copain Oscar Lemaire sur Twitter . Dans tous les cas, ça fait une grosse baisse de prix si jamais vous souhaitiez vous offrir une Switch dans les semaines/mois à venir !