ACTU
La Steam Machine Dbrand mou
par CBL, email @CBL_Factor
Quand Valve a annoncé la Steam Machine, la compagnie Dbrand a créé un concept d'habillage pour l'appareil copiant le Companion Cube de Portal. Il a fait sensation. Quand Valve a annoncé les prix et les précommandes de la bête, Dbrand a mis en vente la version finale et l'a même envoyé aux influenceurs. ETA Prime a fait une vidéo entière dessus et c'était le sponsor de la vidéo de LTT sur la Steam Machine. Il y a même eu un article dans Forbes.
Pour une centaine de dollars, on pouvait coller sa Steam Machine dans coque super bien faite qui reprodusait le Companion Cube de manière plus vraie que nature. Il y avait même un emballage reprenant l'esthétique de Portal et une vidéo Youtube montrant le jeu. C'était accompagné d'un habillage Portal pour le Steam Controller. Le tout semblait tellement fidèle qu'on aurait dit un produit officiel. Sauf que ça ne l'était pas. Dbrand n'a jamais demandé l'autorisation à Valve pour faire quoi que ce soit. Du coup Valve a envoyé ses avocats. Tout a été annulé et les précommandes ont été remboursées Dbrand s'est excusé platement et explique que c'est entièrement de leur faute et qu'il ne faut pas en vouloir à Valve. The cake was a lie.
Pour une centaine de dollars, on pouvait coller sa Steam Machine dans coque super bien faite qui reprodusait le Companion Cube de manière plus vraie que nature. Il y avait même un emballage reprenant l'esthétique de Portal et une vidéo Youtube montrant le jeu. C'était accompagné d'un habillage Portal pour le Steam Controller. Le tout semblait tellement fidèle qu'on aurait dit un produit officiel. Sauf que ça ne l'était pas. Dbrand n'a jamais demandé l'autorisation à Valve pour faire quoi que ce soit. Du coup Valve a envoyé ses avocats. Tout a été annulé et les précommandes ont été remboursées Dbrand s'est excusé platement et explique que c'est entièrement de leur faute et qu'il ne faut pas en vouloir à Valve. The cake was a lie.