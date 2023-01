La PS5 finit à l'horizontale

Si vous avez déjà installé un bloc de refroidissement (eau ou air) sur un processeur, vous savez que vous devez recouvrir (pas trop quand même) le CPU de patte thermique afin d'optimiser le transfert de chaleur. Pour la PS5, Sony a utilisé du métal liquide, généralement à base d'indium. Le métal liquide a l'avantage de conduire la chaleur nettement mieux que de la patte thermique classique mais, contrairement à la patte thermique, il conduit aussi l'électricité et son aspect liquide fait qu'il faut faire super attention à ne pas qu'il coule sur les autres composants.Quand la PS5 est horizontale, le métal liquide semble rester en place. Mais quand elle est verticale, il est possible que le liquide coule en dehors de son enceinte. Dans le meilleur des cas, ça rend l'APU de la console plus difficile à refroidir donc le ventilo va souffler dur. Dans le pire des cas, ça peut causer des courts-circuits et tout simplement tuer la console. C'est ce qu'ont découvert des boutiques françaises de réparation de consoles ainsi qu'un Youtubeur qui a fait une vidéo sur le sujet . Cela n'arrive pas uniquement avec les consoles en fonctionnement. Les consoles qui restent dans un entrepot en attendant d'être vendues peuvent aussi être affectées.On attend la réponse officielle de Sony mais le problème est costaud et Sony risque de devoir rappeler TOUTES les PS5 vendues. En attendant, mettez votre console à l'horizontale surtout si vous êtes en dehors de la période de garantie. Pour info, la vignette de cette news vient d'un post Facebook datant d'août 2022...