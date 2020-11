La PS2 sur Steam et sur Xbox

En tant que console nouvelle génération, on a quelques doutes sur la Xbox Series S à cause de son SSD rikiki. Mais depuis qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire tourner RetroArch sur Xbox , la Xbox Series S vient de gagner en intérêt. Son GPU a beau être faiblard comparé à la X, son CPU est quasiment le même à savoir 8 coeurs Zen 2 cadencés à 3,6 GHz et c'est principalement ce qui compte pour l'émulation. Du coup les vidéos fleurissent sur le net montrant la bête émulant sans problème la Gamecube et la PS2. Au passage, voici Ico tournant en 4K@60Hz sur la Series X Quant à la version Steam de RetroArch , elle arrive à grand pas après plus d'un an de retard. Cette version Steam permettra de profiter de tout ce que la plateforme de Valve a à offrir comme le Remote Play Together ou les mises à jour automatiques. Au passage, vous pouvez prendre aussi RetroArch sur Itch.io . Et si vous vous demandez pourquoi la PS2 est autant mise en avant ces derniers temps, c'est parce que l'émulateur PCSX2 a été ajouté aux coeurs de Libretro, la collections d'émulateurs qui est la base de RetroArch.