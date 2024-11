La Playdate aura droit à une saison 2 en 2025

C'est lors du Playdate Update automnal que Panic a lâché la petite bombe que les early adopters attendaient sans plus y croire, leur petite console portable et sa manivelle auront bien droit à une nouvelle saison d'une douzaine de jeux l'année prochaine accompagnée d'une surprise de taille que l'éditeur nous réserve encore. Mais ce n'était pas que la seule nouvelle du jour.On commence avec une nouvelle qui intéressera les trois au fond qui l'espéraient encore, le Stereo Dock n'est plus. Des soucis de pré-production ont eu raison du gadget qui devait transformer la Playdate en boombox moderne.Enfin bref, c'était également l'occasion d'en apprendre plus sur de "gros" titres à venir l'année prochaine. Et on commence avec Owlet's Embrace qui nous demandera d'aider un petit hibou à apprendre à voler. En attendant de déployer ses ailes, il pourra s'aider d'un grappin pour parcourir les niveaux de ce platformer super mignon. Le jeu a l'air également super fluide et on a hâte d'en voir plus ! Comet n'en finit plus de se faire attendre et il faut déjà se faire à l'idée qu'il n'arrivera pas avant l'année prochaine. Ca n'a pas empêché ses développeurs de nous en apprendre plus sur ce jeu d'aventure-puzzles très attendu. On y dirigera Stella qui cherche son frère dans un monde semi-ouvert. Seul problème, elle a une peur bleue du noir et devra s'aider de sa lanterne, contrôlée en partie par la manivelle, pour s'avancer toujours plus loin sur son île. Ce faisant, elle rencontrera du monde et devra résoudre des énigmes. Office Chair Curling est plutôt clair sur ces intentions. Du curling au boulot avec des chaises de bureau. On nous promet des personnages aux différentes capacités et une sortie possiblement en décembre. BWIRDS lui jouera avec nos méninges puisqu'il sera question d'aller chiper des lettres à des oiseaux pour créer des mots et contenter les différents PNJs rencontrés. Sortie le 26 novembre prochain.Pour terminer, Devils on the Moon Pinball est le nouveau jeu des développeurs du jeu à succès Pullfrog qui s'est offert une deuxième jeunesse sur Playdate il y a quelques mois. Prenant comme thème l'occultisme, le jeu rappelera surement des souvenirs aux amoureux des jeux de flipper sur Gameboy. Sortie l'année prochaine si tout va bien.Le Playdate Update s'est terminé par un rappel des mises à jour récentes de l'excellent Under The Castle , du remake de Root Beer (qui ne coute pas un centime, ils ont juste refait le moteur) et de l'arrivée imminente de Rawbot Rally qui aura pris son temps, mais sortira le 17 décembre prochain. Oh et vous avez deux semaines pour piller le Catalog de Playdate qui offre plus de 160 jeux en promotion.