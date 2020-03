La news à la con du vendredi

Et oui. On est déjà vendredi même s'il n'y a plus vraiment de différence entre un jour de semaine et le week-end. Parlons donc de trucs idiots. La 28th Drug Task Force est une unité anti-gang basé à Trenton dans le Tennessee. La nuit dernière, ils ont fait un raid et ont récolté une jolie cagnotte : 36 flingues de tout calibre, du pognon et ... 4 masques sortis tout droit de PayDay . Alors on ne dit pas que le gang les a utilisés pour braquer des banques ou qu'ils sont fans du jeu mais c'est plutôt coquasse. On attend maintenant la news annonçant l'arrestation d'un tueur à gage portant un masque de Hotline Miami.Dr. Deborah Birx est la patronne de la Coronavirus Task Force aux US. Mercredi, elle a demandé à la génération Y de prendre le virus au sérieux lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. Pourquoi spécialement nous (je suis né en 82) ? Apparemment car on est des pros quand il s'agit de sauter des pans entiers de jeux vidéo. Elle a précisé sa pensée : "J'allais toujours d'un niveau au suivant. Je n'avais pas réalisé qu'on pouvait aller directement du niveau 3 au niveau 7. C'est ce qu'ils nous ont appris. Ils voient des choises qu'on ignore. On a besoin qu'ils restent en bonne santé." Rassure toi docteur. Les vrais joueurs ne sortiront pas de chez eux. Doom Eternal et Animal Crossing : New Horizons viennent de sortir et Half-Life: Alyx est en préchargement.