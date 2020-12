La NeoGeo revient en 2021

Durant une conférence de presse en 2019, SNK avait annoncé de manière nonchalante qu'ils bossaient sur un nouveau Metal Slug mais aussi sur des nouvelles consoles NeoGeo et que ce n'était pas juste une autre NeoGeo Mini. Ils viennent de confirmer la chose via un tweet : une nouvelle console SNK va sortir en 2021. Les paris sont ouverts sur la forme qu'elle prendra mais on mise sur une console Android type Nvidia Shield. Ceci étant, il n'est pas dit que vous ayez envie de filer vos sous à SNK.En effet, fin novembre, la société Electronic Gaming Development Company a acquis 33,3% d'SNK avec possibité plus tard de monter sa participation à 51% et de devenir ainsi l'actionnaire majoritaire. Le hic est que EGDC est financé par la fondation Mohammed Bin Salman , le prince héritier d'Arabie Saoudite et numéro deux de la dictature arabe. On ne sait pas quand le tueur de journalistes s'est découvert une passion soudaine pour les jeux vidéo mais on pense que Mai Shiranui a fortement motivé cette décision.