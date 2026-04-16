ACTU
La Neo Geo revient
par CBL, email @CBL_Factor
Quand on parle de Neo Geo, on parle en réalité de deux systèmes : la Neo Geo MVS est la version arcade et la Neo Geo AES est la console de salon. Les deux utilisaient le même matos et les mêmes jeux. La seule vraie différence était le format des cartouches afin d'empêcher les possesseurs de la console de salon d'acheter les versions arcade, moins chères que les versions console de salon.
C'est toujours le cas au passage. En occasion, les jeux AES sont plus chers que les jeux MVS mais il existe des adaptateurs pour brancher des cartouches MVS sur de l'AES, le code des jeux étant identique. C'est le BIOS de la machine qui détermine si les jeux doivent tourner en mode arcade ou en mode console. Si je vous raconte tout cela c'est parque la Neo Geo AES fête ses 35 ans cette année aux US et en Europe et que le groupe Plaion a une belle surprise dans ses cartons : une Neo Geo toute neuve.
Selon Plaion, il n'est pas question d'émulation et de FPGA mais d'une vraie Neo Geo dont le seul ajout est un port HDMI. Plaion l'appelle la Neo Geo AES+. La sortie analogique a été conservée pour ceux qui ont encore un tube cathodique. Encore plus surprenant est le prix : la version de base vendue avec le stick arcade d'origine coûte 200 euros. La version anniversaire est vendue 300 euros et comprend une version blanche de la console, une version sans fil du stick arcade (via un dongle radio), une carte mémoire et Metal Slug.
Enfin la version ultime comprend 10 jeux (Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves, Big Tournament Golf, Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord, Over Top) et est vendue 899 euros. A noter que les jeux sont vendus à l'unité à 80 euros pièce. Les jeux sont aussi compatibles avec la Neo Geo d'origine ce qui va chambouler le marché de l'occasion vu les prix actuels des jeux AES. Le tout sortira le 12 novembre. Allez, tous en coeur !
C'est toujours le cas au passage. En occasion, les jeux AES sont plus chers que les jeux MVS mais il existe des adaptateurs pour brancher des cartouches MVS sur de l'AES, le code des jeux étant identique. C'est le BIOS de la machine qui détermine si les jeux doivent tourner en mode arcade ou en mode console. Si je vous raconte tout cela c'est parque la Neo Geo AES fête ses 35 ans cette année aux US et en Europe et que le groupe Plaion a une belle surprise dans ses cartons : une Neo Geo toute neuve.
Selon Plaion, il n'est pas question d'émulation et de FPGA mais d'une vraie Neo Geo dont le seul ajout est un port HDMI. Plaion l'appelle la Neo Geo AES+. La sortie analogique a été conservée pour ceux qui ont encore un tube cathodique. Encore plus surprenant est le prix : la version de base vendue avec le stick arcade d'origine coûte 200 euros. La version anniversaire est vendue 300 euros et comprend une version blanche de la console, une version sans fil du stick arcade (via un dongle radio), une carte mémoire et Metal Slug.
Enfin la version ultime comprend 10 jeux (Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves, Big Tournament Golf, Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord, Over Top) et est vendue 899 euros. A noter que les jeux sont vendus à l'unité à 80 euros pièce. Les jeux sont aussi compatibles avec la Neo Geo d'origine ce qui va chambouler le marché de l'occasion vu les prix actuels des jeux AES. Le tout sortira le 12 novembre. Allez, tous en coeur !