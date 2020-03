La guerre, c'est fantastique

Il y a eu plusieurs fuites à ce sujet mais c'est désormais officiel : Activision va sortir demain une mise à jour massive pour le reboot de Call of Duty: Modern Warfare . Baptisée Warzone, elle permettra à 150 joueurs de se mettre sur la gueule dans une carte immense et dans deux modes de jeu différents : il y aura un classique Battle Royale ainsi qu'un petit nouveau baptisé Plunder dans lequel il faut récolter le plus de blé possible avant la fin de la partie.Warzone proposera aux joueurs PS4, XO et PC de s'affronter et sera entièrement gratuit comme ses concurrents principaux à savoir Apex Legends et Fortnite . Il ne sera pas nécessaire de posséder une copie de Modern Warfare pour y jouer. Par contre il vous faudra de la patience et de l'espace disque : Warzone nécessitera de télécharger une vingtaine de gigaoctets pour ceux qui ont Modern Warfare et une centaine pour ceux qui partent de zéro.