ACTU
La dernière sentinelle dans l'ombre
par CBL, email @CBL_Factor
Si je vous parle d'un des anciens pontes de Rockstar qui a produit les plus célèbres de leurs AAA et qui s'est barré dans un tout nouveau studio pour faire son propre GTA et dont le développement est allé dans le mur, vous pensez naturellement à Leslie Benzies et à MindsEye. Mais il n'est pas le seul dans ce cas. Steve Martin est en train de suivre un chemin similaire.
Il fut producteur du premier Red Dead Redemption avant de devenir patron de Rockstar San Diego. En 2019, il s'est barré pour fonder le studio LightSpeed de Los Angeles, une division de Tencent Games. Le premier jeu de Lightspeed LA s'appelle Last Sentinel et a été dévoilé fin 2023. On était sans nouvelle jusqu'à cette semaine pour une raison simple : les choses ne se passent pas bien.
Selon Bloomberg, après six ans de développement et quelques centaines de millions de dollars (!), ce qui devait être un genre de Cyberpunk au Japon ne semble pas avoir de date de sortie et de manquer les échéances. Le jeu avait été vendu à Tencent comme un concurrent sérieux à GTA. En début d'année, le studio a organisé un playtest et n'a eu presque que des réactions négatives. Les patrons de Tencent Games en Chine n'étaient pas non plus impressionnées et ont donné un ultimatum : améliorez le jeu avant de mois de juillet ou il y aura des conséquences.
Au début du mois du juillet, Steve Martin est allé présenter le jeu en Chine. Le 28 juillet, Steve a du annoncer à son équipe que Tencent allait abandonner le projet dans sa forme actuelle. 80 personnes ont été licenciées. On retrouve les mêmes problèmes que pour MindsEye selon Bloomberg à savoir un manque de direction et une absence de cohérence pour le projet. Et comme pour MindsEye, Last Sentinel était développé par quelques centaines de personnes contre quelques milliers pour un GTA.
Il fut producteur du premier Red Dead Redemption avant de devenir patron de Rockstar San Diego. En 2019, il s'est barré pour fonder le studio LightSpeed de Los Angeles, une division de Tencent Games. Le premier jeu de Lightspeed LA s'appelle Last Sentinel et a été dévoilé fin 2023. On était sans nouvelle jusqu'à cette semaine pour une raison simple : les choses ne se passent pas bien.
Selon Bloomberg, après six ans de développement et quelques centaines de millions de dollars (!), ce qui devait être un genre de Cyberpunk au Japon ne semble pas avoir de date de sortie et de manquer les échéances. Le jeu avait été vendu à Tencent comme un concurrent sérieux à GTA. En début d'année, le studio a organisé un playtest et n'a eu presque que des réactions négatives. Les patrons de Tencent Games en Chine n'étaient pas non plus impressionnées et ont donné un ultimatum : améliorez le jeu avant de mois de juillet ou il y aura des conséquences.
Au début du mois du juillet, Steve Martin est allé présenter le jeu en Chine. Le 28 juillet, Steve a du annoncer à son équipe que Tencent allait abandonner le projet dans sa forme actuelle. 80 personnes ont été licenciées. On retrouve les mêmes problèmes que pour MindsEye selon Bloomberg à savoir un manque de direction et une absence de cohérence pour le projet. Et comme pour MindsEye, Last Sentinel était développé par quelques centaines de personnes contre quelques milliers pour un GTA.