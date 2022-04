La compil Klonoa datée pour tout le monde

Annoncée pendant un Nintendo Direct en février , entre deux portages opportunistes et un pack de DLC fainéant, la compilation Klonoa Phantasy Reverie Series regroupant les deux épisodes de la série n'avait pour l'instant eu droit qu'à une date de sortie pour sa version Switch, fixée au 8 juillet, les autres supports devant alors se contenter d'un "coming soon". Bandai Namco met fin aujourd'hui au suspense, et annonce que les versions PC, Xbox et PlayStation arriveront elles aussi le 8 juillet. C'était bien la peine de nous faire mariner.